استقدام طبيبين أجنبيين في تخصص النساء والتوليد لمستشفى تريم العام

تعاقدت إدارة مستشفى تريم العام على استقدام طبيبين أجنبيين متخصصين في النساء والولادة والعظام للعمل بالمستشفى لمدة عام كامل وذلك ضمن برنامج دعم القطاع الصحي.

وجاء توقيع الشراكة برعاية محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وبحضور مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي.

وتأتي أهمية استقدام الأطباء الأجانب المتخصصين في تخصصي النساء والولادة والعظام لما لهما من أهمية كبيرة نظراً لتزايد حالات الولادة التي تشهدها مستشفى تريم العام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة بن كردوس للتنمية الشيخ عبيد بن كردوس التميمي أن مؤسسة بن كردوس مستمرة في دعم القطاع الصحي في عموم مناطق حضرموت.

ولفت إلى أن توقيع الشراكة بمستشفى تريم العام جاء لاستقدام طبيبين متخصصين بالنساء والولادة بتكلفة أجمالية بلغت 48 ألف دولار أمريكي. وأضاف أن مؤسسة بن كردوس ستعمل خلال الفترة القادمة على تزويد مستشفى تريم ايضاً بأجهزة ومعدات طبية مهمة ستساهم في تقديم خدمات طبية نوعية للمواطنين.