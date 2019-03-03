شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار ظاهرة مرعبة في صنعاء تثير الهلع والخوف في اساط سكان العاصمة وامرأة شجاعة تنجح في هذا العمل "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت ظاهرة الاختطافات التي تشهدها العاصمة صنعاء, حالة من القلق والخوف لدى سكان العاصمة, في ظل سيطرة المليشيا الانقلابية عليها, وحمايتها للعصابات والمجرمين.

وذكرت مصادر محلية أن أم أفشلت يوم أمس الجمعة, محاولة اختطاف طفلتها من قبل عصابة نسائية, في شارع مجاهد, وسط العاصمة صنعاء.

وأفادت "أن امرأة حاولت اختطاف طفلة لم تتجاوز 3 سنوات من جوار والدتها, أثناء عودتهما من السوق وتوقفهما أمام أحد محلات الفلافل.

وأضافت "أن المرأة استغلت انشغال الأم بالبيع والشراء لتختطف الطفلة وتفر هاربة تجر بيدها الطفلة.

بدورها تنبهت الأم لفقدان طفلتها وقامت بالصراخ واللحاق بالمرأة, وسط خذلان المواطنين الذين وقفوا بدور المشاهدين.

وأكدت بأنه بعد ملاحقة طويلة في شوارع مجاورة, لحقت الأم بطفلتها بعد أن يئست المرأة من الهرب فرمت الطفلة في الشارع ولاذت بالفرار.

وعبر عدد من سكان العاصمة صنعاء عن خوفهم من انتشار وتنامي ظاهرة الاختطاف للأطفال والنساء, في ظل سيطرة المليشيا الانقلابية التي توفر لهذه العصابات الحماية, كما اضطر مواطنون إلى منع أطفالهم ونسائهم من الذهاب للمدارس والوظائف تفاديا لأي حادث.

يذكر أن حالات اختطاف كثيرة لنساء وأطفال تشهدها العاصمة المحتلة صنعاء وسط مباركة من قبل المليشيا الانقلابية وتكتم إعلامي شديد.

وبعد أن كانت الأعراف والتقاليد اليمنية تكرم وتقدس الأطفال والنساء, حتى في الحروب, جاءت المليشيا الانقلابية لتضرب بالدين والعرف عرض الحائط فارتكبت أفظع الجرائم بحق النساء والأطفال.