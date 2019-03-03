شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة سعودية تثير جدلا واسعا بعد نشرها (فيديو مثير) يوثق لحظة تحرش تعرضت لها.. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب مقطع فيديو نشرته الفنانة السعودية حلا نورة، في جدل واسع بمواقع التواصل بعد توثيقها لحظة تحرش أحد الأشخاص بها أثناء مرورها بأحد الشوارع في الكويت.

ونشرت نورة الواقعة على حسابها بموقع “سناب شات”، موضحة أنها كانت في وضح النهار.