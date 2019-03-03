شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن تحرير سلسلة جبلية ومناطق استراتيجية شمال صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني، مساء السبت، على مناطق استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمالي محافظة صعدة، شمال اليمن.

وبحسب مانقل موقع الجيش "سبتمبر نت"، فقد "حررت قوات الجيش شعاب الحنكة وسلسلة جبال بني أمية في منطقة “النقعة” بمديرية الصفراء عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية".

كما حررت قوات الجيش جبل “نواف” الاستراتيجي، الذي يطل على مناطق “الرزامات” و”النقعة” و ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على سيطرة ابطال الجيش على مخازن اسلحة تابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، قد أعلنت السبت، تحرير مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة.

وأعلن الجيش، أن قواته تمكنت من تحرير قرى أحمد علي، وصدام ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح، بعد معارك ضارية خاضتها ضد المليشيا.

وأسفرت معارك التحرير عن تكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما واصل أبطال الجيش تقدمهم لتحرير ما تبقى من المنطقة.