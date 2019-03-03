شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء تخضع لـ18 عملية لتحصل على أصغر خصر وأكبر صدر.. شاهد كيف أصبحت(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضحت عارضة أزياء بجمالها الشديد وقوامها المشدود لتصبح شبيهة بالشخصية الكرتونية الشهيرة جسيكا رابيت.



بكسي فوكس

وخضعت بكسي فوكس -25 عاما- إلى 18 عملية تجميل لكي تتحول إلى رابيت التي تمتلك –من وجهة نظرها- الجسم الأنثوي المثالي.

بكسي فوكس

ودفعت بكسي أكثر من 100 ألف دولار في محاولة لنحت جسمها ليشبه الساعة الرملية، فخضعت لعملية إزالة 6 ضلوع من منطقة الخصر بتكلفة 9 آلاف دولار و4 عمليات تكبير صدر بتكلفة 40 ألف دولار و4 عمليات لتغير شكل الأنف بتكلفة 19 ألف دولار وعمليتان شفط دهون بتكلفة 7 آلاف دولار.

بكسي فوكس

كما خضعت لعملية تكبير جفون بتكلفة 8 آلاف دولار ورفع حواجب بـ3 آلاف دولار ورفع المؤخرة بـ12 ألف دولار وعملية نحت الجسم بـ1000 دولار، ورفع الخدود ونفخ الشفاه بتكلفة 14 ألف دولار.

بكسي فوكس

وتقول بيكسي إنها دفعت ثمن 11 عملية من مدخراتها الخاصة، أما بقية العمليات بما فيها عملية تكبير الصدر الرابعة، تم دفعها من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولديها حالياً ما يقارب 70 ألف متابع على انستجرام.

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