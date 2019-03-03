شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قد تعرفها لأول مرة..إذا شعرت بالألم في هذه المنطقة لعدة أسابيع عليك زيارة الطبيب في اسرع وقت.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جميعنا تعرض لإرتطام مرفقه -كوعه- عدة مرات من قبل، ولذلك فمن المؤكد أننا نتذكر ذلك الإحساس المصاحب لهذه الصدمةمثل؛ الخدر المفاجئ الذي يحاوط الذراع بشكلٍ كامل مصحوباً بألم شديد للغاية.

إنه أشبه بإختراق مليون فولت كهربي لذراعك، هذا الإحساس يستمر لمدة لا تزيد عن دقيقتين.لكن إذا استمر أكثر من ذلك عليك مراجعة الطبيب. أما إذا كنت تتعجب من حدوث هذا الإحساس الغريب فيجب أن تتابع القراءة :

تسمى المنطقة الموجودة أسفل الكوع “بالعظمة المسلية”. ولكن عند اصطدامها بأي شئ لن يعد هناك أي شئ مسلي،

إنها ليست عظمة ايضاً، ولكن العصب المغذي لهذه المنطقة والذي يسمى “العصب الزندي” والذي يمر بداية من العمود الفقري ثم يمر بالذراع من الناحية الخلفية ثم يلتف ليمر حول الجزء الداخلي من الذراع وأسفل الكوع حتى يصل الي راحة كف اليد.

يُعد “العصب الزندي” واحداً من الأعصاب الثلاثه المغذية للذراع، وله تفرعات عديدة. لذلك ينضغط هذا العصب بشكل كبير جداً.

فاحياناً ينضغط في منطقة الرسغ تحت عظام الكف أو عند منشأه من العمود الفقري ولكن الأكثر شيوعاً أن يحدث هذا الضغط عند منطقة الكوع.

نظراً لطول هذا العصب فإنه محمي –كسائر الأعصاب في الجسم- بمجموعة من العظام والعضلات والأربطة. وحيث أنه يمر في منطقة الكوع فإنه يمر في قناه تسمى القناة المرفقية أو (cubital tunnel) وتلك المنطقة محمية بالدهون والجلد فقط.

والمنطقة التي يمر بها العصب تحت عظام المرفق، يكون العصب فيها قريباً جداً من الجلد. والإصطدام في هذه المنطقة يؤدي إلي ذلك الإحساس الذي يشبه الصدمة الكهربائية.

بعد ذلك يخترق العصب الزندي العضلات الموجودة أسفل الساعد حتى يصل إلي راحة اليد. ولذلك فهو يغذي إصبعي الخنصر والبنصر.

لهذا السبب فأنت تشعر بالتنميل في هذين الإصبعين عندما يصطدم مرفقك بأي شئ. كما يغذي ايضاً هذا “العصب” العضلات الصغيرة الموجودة في اليد ولذلك فإنه يتحكم في معظم الحركات الدقيقة، كما يغذي العضلات الأكبر الموجودة في الساعد والتي تساعدك على الإمساك بالأشياء بشكلٍ اقوى.

• متلازمة القناة المرفقية.

ليس من الضروري أن يصطدم مرفقك بشكل حاد جداً حتى تشعر بالألم، فمجرد ثني ذراعك لفترات طويلة يزيد من الضغط على “العصب الزندي” مما يسبب الإحساس بالتنميل في منطقة الساعد. ولأن هذا يعمل على إستثاره العصب فإن ثني ذراعك لفترات طويلة أو ثنيه لعدة مرات متتالية سيجلب لك العديد من الأعراض المؤلمة.

مثال لذلك، عند قيام معظم الناس بثني ذراعهم أثناء النوم، مما يؤدي إلي تفاقم أعراض الضغط على العصب وهو ما يجعلهم يستيقيظون في الليل ولكن أصابعهم تظل مصابة بالخدر (حالة تنميل شديدة).

لذلك إذا شعرت بالألم في هذه المنطقة لعدة أسابيع عليك زيارة الطبيب في اسرع وقت.

نقلا عن موقع: غريبة