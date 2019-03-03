شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة عارمة لمئات الضباط والجنود في شبوة وخطوات لفصل المحور عن مأرب "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

صرح مصدر مسؤول عن أفراد وضباط وصف ضباط محور عتق والألوية التابعة له بأنهم على موعد يوم الإثنين القادم 5 مارس 2019 لنصب نقاط عسكرية على الطرق العامة بين محافظتي شبوة وقيادة المنطقة الثالثة/ مأرب وتوقيف حركة السير بين المحافظتين احتجاجا على مماطلة قيادة المنطقة الثالثة بعدم صرف مرتباتهم لمدة تسعة أشهر مضت.. وللمطالبة بفصل المحور ماليا وإداريا عن قيادة المنطقة الثالثة.

ونقل المصدر عن محمد سالم فريد رئيس لجنة "القطاع" أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ مهمة "القطاع" في نفس الموعد مالم توف قيادة المنطقة الثالثة بتعهداتها بصرف مرتب شهرين قبل الموعد المحدد.

وأضاف المصدر بأن فصل المحور ماليا وإداريا عن قيادة المنطقة الثالثة سيكون على رأس مطالبهم الإحتجاجية حال نصب نقاط "القطاع" لتوقيف حركة السير في الموعد المحدد، إضافة إلى دفع مستحقات التسعة أشهر من رواتب وغيرها، كاملة غير منقوصة.