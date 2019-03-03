خبر غير سار واقرب المقربين للراحل علي عبد الله صالح يفضح الجميع ويكشف لكل ابناء الشعب اليمني هذه الحقيقة الصادمة والمؤلمة ‏

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عدن - ياسمين التهامي - انتقد محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح, الاستاذ محمد السروري جولة المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة وبريطانيا بقوله مهزلة الجولة الثانية للمشاورات. وقال المحامي محمد السروري عبر تغريدة على موقع تويتر رصدها عدن الغد كفاية تمكين للحوثي على حساب الوطن والشعب مضيفاً إذا كانت بريطانيا قد فشلت في إقناع الحوثي لتسليم الموانئ والإنسحاب من الحديدة فكيف ستقنعه على تسليم السلاح والإنسحاب من المحافظات والمؤسسات الحكومية؟ وتابع: بلغوا وزير خارجية بريطانيا وغريفيث ينفذوا الأولى أولاً.

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