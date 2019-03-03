شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور لافت جماعة الحوثي تسحب السلاح الثقيل من العاصمة صنعاء لمواجهة قبيلة جديدة تشدد عليه خطورة اقوى واكبر من حجور..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، بأن مقاومة قبائل مديرية الحشاء صدت هجوماً لمليشيات الحوثي مسنوداً بالدبابات والمدفعية تجاه قلعة يراخ وحررت مناطق تجاه بلاد الحيقي العليا شمال مركز المديرية. وكانت تعزيزات حوثية وصلت من اللواء 30 الواقع تحت سلطة المليشيات، وكذا من قوات الأمن الخاصة في محافظة إب. وقال مصدر اخر ان مليشيات الحوثي سحبت السلاح الثقيل من العاصمة صنعاء والتحرك به لمواجهة القبائل . وتتحصن المليشيات بمنازل المواطنين وتنصب المدفعية والأسلحة الثقيلة بين المباني السكنية المأهولة بالسكان.

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