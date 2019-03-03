شكرا لقرائتكم خبر عن من محلات الصرافة .. بعد موجة تحسن إنهيار جديد للريال اليمني حتي الحظة .. امام الدولار والريال السعودي في العاصمة صنعاء وعدن (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. وشهدت مناطق سيطرة الانقلابيين، ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار أمام الريال وارتفاعاً نسبياً للريال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 582البيع | 585 الريال السعودي : شراء| 154البيع | 156 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء585البيع | 590 الريال السعودي : شراء 156البيع | 158 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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