شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمى تعلن هذا الامر رسميا وتبكي كل اليمنيين وتزف لهم هذا الخبر غير السار والكارثي وتصدم الحوثيين والتحالف والشرعية وتكشف مصاصين الدماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف وزير الخارجية البريطاني جريمي هنت التقدم الحاصل بشأن تطبيق اتفاق استوكهولم في الحديدة بـ"الهش"، وأن تطبيق الاتفاق يستغرق أطول من اللازم.

وأكد وزير الخارجية البريطاني عقب لقائه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية في تويتر إنه بحث تطبيق اتفاق استوكهولوم وأن هناك عدم ثقة.

إلا أن وزير الخارجية البريطاني ذكر أن الوضع قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة، وأنه لا توجد خطة أفضل، وعلينا مواصلة الجهود لإنهاء الأزمة. وقال الوزير ان المستفيد الوحيد في هذا الامر هم تجار الحروب ومصاصي الدماء

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عظمى تعلن هذا الامر رسميا وتبكي كل اليمنيين وتزف لهم هذا الخبر غير السار والكارثي وتصدم الحوثيين والتحالف والشرعية وتكشف مصاصين الدماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.