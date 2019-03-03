شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر وسر انتفاضة القبائل اليمنية ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تزايد الرفض الشعبي لتواجد وهيمنة ميلشيا الحوثي الانقلابية في المحافظات المتبقية تحت سيطرة الميلشيا في شمال اليمن.

القاعدة الشعبية لحزب المؤتمر هي المقبض الرئيسي لبوادر هذه الانتفاضة القبلية المتصاعدة، بحسب الكثير من المراقبين والمهتمين بالشأن اليمني التدقيق والمتخصص.

وأرجع المراقبون هذا الحراك القبلي المتزايد في المحافظات الشمالية ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية، لحزب المؤتمر الشعبي العام، والذي تصاعد بعد أحداث 2 ديسمبر واغتيال رئيس الحزب صالح.

ويعتمد المراقبون في هذا الترجيح إلى محصلة الحاضنة الشعبية للمؤتمر في تلك المناطق التي تزايد فيها الرفض والممانعة من بعد ديسمبر الدامي، حيث كان يحقق فيها المؤتمر أرقاما كبيرة في الحضور والشعبية في العملية الانتخابية.

المؤتمر الشعبي العام الحزب الأكثر توسطا وشعبية، إذ تمثل القبيلة اليمنية أهم أركانه الأساسية وفقا للمراقبون.