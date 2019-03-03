شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. انتفاضة جديدة للقبائل واندلاع مواجهات شرسة مع الحوثيين والمليشيات تحرك الدبابات والمدافع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، السبت 2 مارس /آذار 2019، بأن مقاومة قبائل مديرية الحشاء صدت هجوماً لمليشيات الحوثي مسنوداً بالدبابات والمدفعية تجاه قلعة يراخ وحررت مناطق تجاه بلاد الحيقي العليا شمال مركز المديرية.

وكانت تعزيزات حوثية وصلت من اللواء 30 الواقع تحت سلطة المليشيات، وكذا من قوات الأمن الخاصة في محافظة إب.

وتتحصن المليشيات بمنازل المواطنين وتنصب المدفعية والأسلحة الثقيلة بين المباني السكنية المأهولة بالسكان.

وذكرت مصادر ميدانية، أن المقاومة تصدت لهجوم واسع للمليشيات تجاه قريتي النجد والمحرم غرب المديرية على تخوم محافظة إب.

وفرضت المليشيات الحوثية جبايات تصل إلى عشرات الملايين على مزارعي القات في بلاد الحيقي كمجهود حربي، وتمارس نهبها للقات من سوق المشهد، كما تسرق الأغنام في مناطق سيطرتها.

وكان قتلى وجرحى حوثيون سقطوا جراء كسر قوات الجيش والمقاومة لهجوم حوثي غرب الضالع، وأحبطت القوات الحكومية ورجال القبائل هجوماً على تبة الجفينة بجبهة الحشاء وكبدت المليشيا خسائر كبيرة.

وخاض أفراد الجيش معارك عنيفة ضد عناصر المليشيا، بالأسلحة المتوسطة في محيط تبة الجفينة استمرت لساعات، وقصفت مليشيا الحوثي من أماكن تمركزها خلف الطاحون بالأسحلة الثقيلة قرية سردود الآهلة بالسكان بجبل الاحذوف.