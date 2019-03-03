وفاة وإصابة 25 شخصاً بسبب اسطوانات الغاز في اليمن

إن إثنين من المواطنين توفوا وأصيب العشرات ة بسبب انفجار إسطوانات الغاز المنزلية في منازل بعض المواطنين.

وبحسب المصدر فإن الحرائق والانفجارات أسفرت خلال الفترة الماضية بوفاة شخصين وإصابة 23 بينهم 14 امرأة بحروق وجروح بالغة مختلفة، كان آخرها انفجار منزل الأسبوع الماضي في وسط المدينة تسبب في إصابة كل من كانوا داخل المنزل.

وزادت حوادث انفجار الاسطوانات بالمنازل في الفترات الأخيرة بلغت 37 إصابة وتسببت في دمار المنازل منها 3 تعرضت للهدم الكلي بسبب عطل في الاسطوانات التالفة والتي تحتاج إلى صيانة إلا أن شركة الغاز الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي تجاهلت الأمر من فترة طويلة بسبب مشاكل في الشركة المختصة وتراكم ديون شركة الغاز لدى شركة صيانة.

وفي ذات السياق قال مسؤول في شركة الغاز بذمار فضل عدم ذكر اسمه ، أن” عدم الصيانة الدورية لاسطوانات الغاز بسبب مشاكل بين الشركة المختصة بالصيانة “المفزر” الخاصة وشركة الغاز الحكومية، وتراكم مديونية شركة الغاز لدى شركة الصيانة.”

ويوجد في ذمار ما يقارب ثلاثة آلاف اسطوانة غاز تالفة في السوق، وفق ما أشار مصدر في فرع الشركة اليمنية للغاز بمحافظة ذمار، مؤكداً أنها “تعد خطراً على حياة المواطنين”.