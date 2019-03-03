تدخل جديد من قطر في اليمن لصالح إيران

وقالت المصادر بحسب موقع "24" الإماراتي، إن قطر تضغط منذ بدء الاجتماعات في عمّان لعرقلة أي اتفاق ومنع تقدم ملف المباحثات.
وأضافت أن اتفاق تبادل الأسرى والمختفين قسريا متعثر في الوقت الحالي، ولم يحرز أي تقدم بشأنه، بسبب عدم التوافق بين الحكومة والحوثيين.
وأشار الموقع إلى أن ملف الإفراج عن الأسرى نص عليه اتفاق السويد المبرم في ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إلا أن تنفيذه تأخر بسبب عرقلة الميليشيات، رغم سلسلة اجتماعات جرت في عمّان لحل الأزمة.
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