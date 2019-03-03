بالفيديو.. استمرار المجازر الحوثية ضد المدنيين في الحديدة

قتل وجرح 12 مدنياً يمنياً، بينهم طفلين، في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، وذلك جراء قصفها العشوائي والهستيري على مدينة التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن، في انتهاك مستمر للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.
وأفاد سكان محليون أن ميليشيات الحوثي قصفت المدينة بأكثر من 40 مقذوف هاون بطريقة عشوائية وهستيرية، ما أدى إلى مقتل مدنييّن وإصابة 10 آخرين بإصابات خطيرة ومتفاوتة.
وأوضحوا أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى التحيتا لتلقي الإسعافات الأولية، وبعدها تم تحويلهم إلى مستشفى الخوخة الميداني ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى العاصمة عدن نتيجة إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها نتيحة القصف.
وبحسب مصدر طبي فإن أسماء القتلى هم ريان عبده محمد وأحمد محمد يوسف.
ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، مقطع فيديو، لضحايا المجزرة الحوثية الجديدة في مدينة الحديدة، والذي يظهر مدى بشاعة الجريمة الحوثية وتحديها السافر للهدنة الأممية والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه المجزرة بعد يومين على مجزرة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في ذات المدينة، وذهب ضحيتها 5 أطفال.
وفي ذات السياق، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً على حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة، بقذائف الهاون والهاوزر مما أدى إلى تدمير منزل أحد المواطنين وإحراقه بشكل كامل.
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