شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سلاح جديد يصل حجور سيغير مجريات المعركة وإعلان عن دخولة لحسم المعركة .. "شاهد كيف يقتحم المواقع وتدمير تحصينات الحوثي"( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحصينات #المليشيات في بلاد الرزامي بمحافظة صعدة وتدعى "امون سكاي جارد". شاهد الفيديو:

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