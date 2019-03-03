شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح عاجل للحوثي حول الحديدة واستهداف الجنرال لوليسغارد "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تحاول مليشيات الحوثي التغطية على جرائمها المتواصلة في الحديدة واستهداف اللجنة الدولية برئاسة #لوليسغارد والتنصل من مسئوليتها في هذا الاستهداف وحمَل رئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا المدعو محمد علي الحوثي، حمل قوات التحالف العربي، مسؤولية استهداف موكب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، معتبرا إياه ضمن مخطط لاستئناف معركة الحديدة. حسب زعمه.

وقال الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "نحمل دول ما وصفها "العدوان" المسؤولية الكاملة عن الاستهداف المباشر لموكب رئيس بعثة المراقبين بشارع الـ 50".

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وكان موكب رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، تعرض السبت لإطلاق نار من قبل مليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، خلال تواجده في الممر الإنساني الذي جرى فتحه إلى مطاحن البحر الأحمر.