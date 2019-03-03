رجل أعمال يتكفل بعلاج عميد المسرح اليمني

تكفل رجل الاعمال المعروف الشيخ أحمد العيسي بعلاج عميد المسرح فيصل بحصو . وقام الشيخ (العيسي) بنقل عميد المسرح اليمني فيصل بحصو من مشفى القلب بالدقي الى مستشفى المعلمين التخصصي خلف برج القاهرة بجانب الأوبرا . وسيجري عميد المسرح اليمني تركيب دعامات للشرايين القلب والعلاج من الذبحة الصدرية التي تعرض لها الاثنين الماضي كما سيتم علاج الكسور التي تعرض لها (بحصو) قبل فترة . وكان الرئيسان حيدر العطاس وعلي ناصر محمد قد قاما بزيارة عميد

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