صرف مرتبات الموظفين الناازحين والصحة "تفاصيل"

أعلن نائب وزير المالية سالم بن بن بريك، اليوم، بدء عملية صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين إلى المحافظات المحررة، بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأكد نائب وزير المالية سالم بن بريك في تصريح بحسب وكالة "سبأ" بدء صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي لشهري يناير وفبراير ٢٠١٩م.

وقال "إن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، قضت كذلك بصرف مرتبات كافة موظفي قطاع الصحة في المناطق غير المحررة".

وكانت وزارة المالية قدسلمت مؤخراً مرتبات كافة موظفي الدولة في محافظة الحديدة، لشهري يناير وفبراير ٢٠١٩م، بإجمالي مبلغ ٤ مليارات ريال.