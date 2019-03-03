الحوثيون يرتكبون جريمة تاريخية "تفاصيل"

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية بزرع ألغام وعبوات ناسفة في مخازن الغذاء التابعة للمنظمات الأممية في محافظة الحديدة غرب البلاد .

ووصفت الحكومة، طبقا لقناة العربية الإخبارية الليلة، ما تقوم به ميليشيا الحوثي بحق زرع ألغام بأنها "جريمة لم يسبق أن أقدمت عليها أي جماعة في التاريخ غير الميليشيات الحوثية الانقلابية".

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى إدانة ما سماه "التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية واتخاذ الإجراءات الحازمة والجادة لوقف كافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية".

واعتبر صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم الحوثية بحق الأعمال الإغاثية "غير مقبول".

وكان فريق نزع الألغام التابع للجيش اليمني، في الساحل الغربي، قد أعلن أنه فكك 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة غربي البلاد.