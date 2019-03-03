تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 3 مارس

تنشر "الخليج 365" أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 3 مارس. الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 10,414 ريال $41.60 سعر الذهب عيار 22 9,546 ريال $38.14 اسعار الذهب عيار 21 9,112 ريال $36.40 اسعار الذهب عيار 18 7,810 ريال $31.20 سعر الذهب عيار 14 6,075 ريال $24.27 سعر الذهب عيار 12 5,207 ريال $20.80 اسعار أوقية الذهب 323,868 ريال $1,294 اسعار جنيه الذهب 72,898 ريال $291.24 اسعار كيلو الذهب 10,413,756 ريال $41,605

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