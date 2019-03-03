شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس الانتقالي الجنوبي" ينقلب على الجميع ويعلن عن عاصمته الجديدة ومصادر تكشف الأسباب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي محاولاته لفرض وجوده على الأرض من خلال تحركات مكثفة في المناطق والمحافظات الجنوبية الشرقية، وآخر سياسيا، بفتح قنوات تواصل خارجية إقليمية ودولية.

وتحت هذه المساعي كشفت مصادر مطلعة عن إقرار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي نقل مركز القيادة العام إلى محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، واعتمادها عاصمة للجنوب حسب المصادر".

وتضيف المصادر" أن الانتقالي بدء عمليات التهيئة الإدارية للعاصمة المعلنة، وتكثيف اللقاءات والترتيبات للإعلان الرسمي والحاسم".

وأوضحت المصادر" أنه قام بتشكيل لجان عمل اشرافية مفصلة للقيام بمهام هذه الترتيبات وملحقات التأسيس والمسميات والخطط والاستراتيجيات".

وأشارت المصادر إلى " الأسباب وراء اختيار المجلس لحضرموت هدفا أوليا لمساعي تحقيق المصير والانفصال، لسيطرة الشرعية على العاصمة المؤقتة عدن".

وذكرت المصادر" أن المجلس يريد من خلال هذه الخطوات ضمان مصدر للثروة المعدنية، بالإضافة إلى إجرائه لدراسات تفيد بالقبول والاستجابة الشعبية حد تعبيره".

أما سياسيا تورد المصادر" عن تبني شخصيات جنوبية في الخارج مهمة فتح قنوات تواصل وتنسيق دوبلماسية لكسب أوراق ومواقف دولية مساندة لمشروع الانفصال".

وكان مؤخرا قد بدأت قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الظهور بشكل كبير في محافظة حضرموت والتنقل بين مدنها ومناطقها لحشد الناس خلفه.