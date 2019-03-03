شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تباغت الحوثيين وتدك هذا المدد العسكري الضخم التابع لهم وقناة اخبارية تعلن عن مجزرة مروعة..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل نحو أكثر من 30 عنصراً حوثياً، اليوم السبت، في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية كشر بمحافظة حجة،بحسب موقع وزارة الدفاع.



وبحسب “العربية نت” فقد استهدفت المقاتلات ظهر السبت عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيات، أثناء تجمع عناصر الميليشيات حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، جراء انفجارها مع جميع العربات العسكرية المجاورة.