شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرب يوجه صفعة قوية لـ’’عبدالملك الحوثي‘‘ وينشر بالفيديو الفضيحة المخزية التي وجدها بمتارس اتباعه بصعده ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - و واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، تقدمها في جبهة البقع بمديرية كتاف بصعدة، وحررت مناطق استراتيجية منها سلسلة جبال البتيرا

وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي «قوات خالد قطاع نجران»، حررت أمس، مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن قائد لواء مهام الاقتحامات ١٢٦، العميد عبداللطيف الضبياني: «أن أبطال الجيش في البقع، تمكنوا من تحرير جبال البتيرا ومسيل الفرع، المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا، التي كانت تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع».

وأوضح أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.



