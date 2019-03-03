شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة قلم؟ وزير الخارجية البريطاني يخدع الرئيس هادي بهذا الأمر وموقع الوزارة يكشف الحقيقة الكاملة ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع وزارة الخارجية البريطانية عن لقاء وزير خارجية بريطانيا مع ناطق المليشيات في مسقط يوم أمس,كلاما متناقضا لما اوصله هنت للرئيس هادي والوزير عادل جبيرخلال لقائه اليوم السبت بهما.

وكان الوزير البريطاني قد اطلع الرئيس هادي خلال لقاه اليوم بأنه طالب الحوثيين بالانسحاب الفوري لقواتهم من اجل تحقيق اتفاقية السود للسلام.

لكن موقع الخارجية البريطانية كشف أن هنت لم يدع الحوثيين للانسحاب الفوري من ميناء الحديدة وانما دعاهم للانسحاب في اقرب وقت وهي صياغة تكشف التماهي البريطاني مع الحوثيين.

وحول المواقف المتناقضة خلال الساعات الماضية لوزير الخارجية البريطانية حول انسحاب الحوثين من محافظة الحديدة قال جيريمي هنت خلال لقائه برئيس الجمهورية اليوم ” بأنه يشارك هادي القلق فيما يتصل بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة.

و عقب اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية اليوم السبت، أضاف في تصريحات صحفية له “أن التقدم الحاصل في الحديدة هش لكنه قريب من تحقيق مخرجات محادثات السلام حول اليمن المدعومة من الأمم المتحدة”.

وهو كلام يتناقض كلية مع ما قاله “هنت” مع ناطق المليشيات الحوثية يوم أمس حيث أورد موقع وزارة الخارجية البريطانية أن هنت قال خلال لقائه بمحمد عبدالسلام “بانه رحب بالتقدم الحاصل في المحادثات” .