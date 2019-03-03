شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : وزير مؤتمري يفاجئ الجميع ويكشف جثة الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ ليست بالثلاجة وهؤلاء الاشخاص من يعرفون مكانها ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المؤتمر ووزير التعليم العالي معلومات حول جثمان علي عبد الله وقال جثمان الرئيس الراحل على عبدالله صالح قال"ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ هوﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻥ، التي وضعها الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر، وﺟﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ، ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺗﻲ ‏« ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏» ، ﻭ ‏« ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ‏» ﺍﻟﻤﺼﻐّﺮﺓ، ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻭﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ! و ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺣﺒﻴﺴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭحده ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ

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