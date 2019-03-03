شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خبر القبض عليه ...الراعي يفاجئ الرئيس هادي والجنرال الاحمر.. وهذا ما قاله عن الجنرال الاحمر وهادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد احمد علي عبد الله المشاط في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ان يحيي الراعي رئيس مجلس النواب هو من اشجع الرجال في اليمن.

وقال المشاط ان يحيي الراعي هو الذي طلب منه شخصيا اصدار هذا المنشور " ياهادي ..يا علي محسن لست جبانا ولا رعيديا ولا مذعورا فأنا ادرك تماما ان الحياة والوت بيد الله ..اما هادي فقد باع العباد والبلاد حتى قبل هروبه اما انت يا علي محسن فقد تركت جنودك يواجهون مصير مرعب وهربت في ليل أظلم . وكانت العديد من المواقع الاخبارية قد تحدثت أن يحيى الراعي كان في طريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل أن يتمكن الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران من القبض عليه في محافظة البيضاء .

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