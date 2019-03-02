رد ناري من جميح على ادعاء عطوان وجود زعيم القاعدة في حضرموت

أطلق الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح رداً نارياً على ادعاء الصحفي الفلسطيني عبدالباري عطوان وجود شخص يقود القاعدة في حضرموت شرقي اليمن .

وقال جميح بتغريدة رصدها يظن عبدالباري عطوان أنه لا يزال قادراً على إقناع الجمهور. يقول إن حمزة بن لادن، الذي يعتقد الآن أنه يقود تنظيم القاعدة، متواجد بحضرموت حيث تعود أصول أسرته.

وأضاف: طبعاً هذا تحليل مشوب بالتحريض، لأنه يريد أن يقول إن مناطق الشرعية تحتضن القاعدة. ارحم سنوات عمرك شيخنا العزيز.

يشار إلى أن حمزة بن لادن أحد أبناء أسامة بن لادن. ولد عام 1989 وهو معروف باسم حمزة بن لادن أو "حمزة لادن". قتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.

في يوم الجمعة 1 مارس 2019 عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة بن لادن بعد ان قام حمزه في الأعوام القليلة الماضية، بنشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها أتباع التنظيم إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده.

في اليوم نفسه 1 مارس 2019 وبعد صدور قرار الولايات التحدة صدر أمر ملكي سعودي بإسقاط الجنسية السعودية عنه.

يشار إلى أن عبد الباري عطوان كاتب وصحفي فلسطيني ولد في مخيم دير البلح للاجئين الفلسطينين بمدينة دير البلح في قطاع غزة في 17 فبراير سنة 1950. كان يتولى رئاسة تحرير صحيفة القدس العربي اليومية منذ عام 1989 وحتى 10 تموز 2013، لاحقاً أسس ورأس تحرير الصحيفة الإلكترونية رأي اليوم وما زال في منصبه كرئيس تحرير عليها.

وأسامة بن لادن (10 مارس 1957 – 2 مايو 2011) مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق؛ وهو تنظيم سلفي جهادى مسلح أنشئ في أفغانستان سنة 1988.

قامت القاعدة في إطار حربها على ما يصفهم باليهود والصليبين بالهجوم على أهداف مدنية وعسكرية في العديد من البلدان أبرزها هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات لندن 7 يوليو 2005 وتفجيرات مدريد 2004, أعلن بالاشتراك مع أيمن الظواهري عام 1998م تأسيس الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبين،والتي نجم عنها لاحقاً ما يسمى الحرب على الإرهاب أو الحملة الصليبية العاشرة.