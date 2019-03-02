فريق We Can يقيم فعالية "رنة ريشة" بساحة العروض بالمكلا

أقام فريق "We Can" عصر يوم أمس الجمعة الأول من مارس 2019، فعالية 'رنة ريشة' بساحة العروض بمدينة المكلا.

وفي مستهل الفعالية، ألقى عوض بادخن ضابط مشروع رؤية، كلمة قال فيها: "الفعالية المقامة اليوم، عبارة عن امتداد لعدة فعاليات تبدأ بفعالية رنة ريشة التي تهتم بالمواهب مثل ( الفن ، والشعر ، والقصة)، تليها فعاليات أخرى مثل ( ورق وردي والخطاطين والرسامين) التي تؤازر مرضى سرطان الثدي، وتعقبها فعاليات الطبق الخيري وتراثنا التاريخي.

وأكد بادخن أن مشروع رؤية يستمر على مدى شهرين، وسيتم في نهاية الفعاليات تكريم الفائز في الفعالية الجارية، من فنانين وموهوبين مشاركون في هذا المشروع.

ومن جانبهم، عبر الحاضرون عن فرحتهم بهذه الفعالية التي رسمت البسمة على وجوه أطفالهم .. مجددين شكرهم الجزيل لفريق "WE CAN" على جهوده المتواترة في رسم الإبتسامة على محيى أبطال السرطان في أول فعالياتهم، والمواطنين بشكل عام .. مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات مطلوبة في الوقت الواهن، لاسيما أن وضع البلاد يرثى له لكن اللحظات الجميلة تنسي الإنسان همومه.

تخللت الفعالية أنشطة مختلفة كان أبرزها رقصات الهيب هوب، والراب، والغناء، والشعر، المسابقات الثقافية، وفي ختام الأمسية تم تكريم المتسابقين المشاركين بجوائز تخفيزية نظيرا لمشاركاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات هذه الأعمال ستوزع كالتالي، 25% على مرضى السرطان، 25% لتحسين الحدائق، 50% لأعمال تطوعية أخرى.

حضر الفعالية كل من خالد القحوم مدير عام مكتب الثقافة، ويحيى القطوي مدير إدارة المسرح بمكتب الثقافة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلاميين.