أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الدوري السعودي الباطن 1 x

انتهت 1 الوحدة الفيحاء 1 x

انتهت 1 الحزم الدوري الإيطالي ميلان 1 x

انتهت 0 ساسولو لاتسيو 1 x

تلعب الان 0 روما الدوري الالماني مونشنجلادباخ 1 x

انتهت 5 بايرن ميونخ الدوري المصري النجوم 0 x

انتهت 0 حرس الحدود الاتحاد 1 x

انتهت 1 الداخلية دوري أبطال أفريقيا شبابب قسنطينة 3 x

انتهت 2 الاسماعيلي الدوري الاسباني هويسكا 1 x

تلعب الان 0 إشبلية ريال مدريد 0 x

تلعب الان 1 برشلونة الدوري الانجليزي توتنهام 1 x

انتهت 1 ارسنال بورنموث 0 x

انتهت 1 مانشستر سيتي مانشستر يوناتيد 3 x

انتهت 2 ساوثهامبتون

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