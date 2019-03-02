تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد ، الموافق 3 مارس 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف لليل.(توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله: 532 خط الرحله : عدن- الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 533 خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول: 1515 عصرا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله 601 خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1045 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 1515 عصرا. رقم الرحله600 خط الرحله : عدن القاهره . الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء .

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