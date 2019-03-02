تعرف على تفاصيل تصعيد الحوثي في الحديدة خلال اجتماع لجنة التهدئة

أعلنت القوات الحكومية تفاصيل خروقات حوثية جديدة في الحديدة لوقف إطلاق النار من خلال هجوم أثناء انعقاد اجتماع لجنة التنسيق واعادة الانتشار بقيادة الامم المتحدة .

وأوضحت مصادر اعلامية تابعة لقوات المقاومة الوطنية - حراس الجمهورية أن المليشيات الحوثية صعدت عسكريا داخل مدينة الحديدة أثناء انعقاد اجتماع أحادي للجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة كبير مراقبي الأمم المتحدة، اليوم السبت.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن الإعلام العسكري أن المليشيات الحوثية نفذت محاولتي تسلل فاشلة صوب الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة الحديدة مع بدء اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار والذي عقد صباحا في مناطق سيطرة المقاومة المشتركة، برئاسة رئيس اللجنة الجنرال لوليسغارد وحضور فريق الحكومة.

وأضاف أن المليشيات الحوثية استخدمت الأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة، معتبرا محاولاتها اليائسة التسلل إلى محيط مقر انعقاد الاجتماع وفي حضور رئيس لجنة الرقابة تحديا صارخا للجهود الأممية الرامية لإنقاذ اتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لإعادة الانتشار والذي كان مقررا بدؤها منتصف الأسبوع الفائت تأجلت إلى أجل غير مسمى جراء رفض المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تنفيذ انسحابها من ميناءي الصليف وراس عيسى.

وينص اتفاق الحديدة الموقع في ديسمبر بالسويد ، على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

كما ينص الاتفاق إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ. والالتزام الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.