تنفيذ حملة أمنية لضبط عصابة تمارس السرقة بمديرية رخية

بتوجيه وإشراف من المدير العام لمديرية رخية بوادي حضرموت، رئيس المجلس المحلي عزام أحمد بن غانم، نفذت الأجهزة الأمنية بالمديرية صباح اليوم السبت 2مارس 2019م حملة أمنية للبحث عن الأشخاص المشتبه بهم في القيام بأعمال سرقة والتي طالت عدد من المرافق العامه والخاصة للمواطنين.

وقد استهدفت الحملة عدد من الشعاب الرئيسة والمواقع التي يتخذ منها الأشخاص (المتسولين) من خارج المديرية مكانا لهم خلال فترة تواجدهم بالمديرية.

وتستمر الحملة في عملية المتابعة والتحري للبحث عن المشتبه بهم واحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووجهت الإجهزة الأمنية المواطنين بمديرية رخية بالتعاون مع الأمن في البحث عن عصابة السرقة من خلال سرعة الإبلاغ والتحري عن الأشخاص المشتبه بهم بالقيام بهذه الجريمة ليتم احالتهم للجهات المختصة.

وتأتي هذه الحملة بعد بلاغات وشكاوي من المواطنين بتنامي ظاهرة السرقة في المديرية وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية بالمديرية لضبط المخالفين ومحاربة السرقات وتعزيز الأمن والأستقرار.