وكيل تعز يدشن مشروع رفع المخلفات من عبارات السيول وسط المدينة

دشن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي صباح اليوم ومعه الشيخ احمد علي جامل مديرعام مديرية القاهرة، مشروع رفع المخلفات والقمامة من عبارات السيول وسط المدينة المرحلة الاولى بالشراكة مع مبادرة سمير اسماعيل الخيرية, بتمويل من فاعل خير وتنفيذ صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة بإشراف المجلس المحلي في مديرية القاهرة .

وقال المخلافي خلال التدشين أن المشروع سيساهم في تجنيب المدينة كارثة بيئية محتملة خصوصآ مع اقتراب موسم الأمطار, داعيآ المواطنين وعقال الحارات الى التعاون مع صندوق النظافة والتحسين من خلال رمي القمامة في الأماكن المخصص لها,تفاديآ للمخاطر البيئية وانتشار الامراض في أوساط المجتمع .

وأشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بفاعل الخير لرعايته ودعمه مشروع نظافة سوائل المدينة من مخلفات القمامة والأتربة مشيرا أن السلطة المحلية ستتخذ الاجراءت اللازمة لاستمرار عبارات السيول نظيفة .

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة حسين المقطري أن مشروع رفع مخلفات القمامة والأتربة من السوائل سيرافقه خطة شاملة بوضع براميل القمامة في أماكن مخصصة قريبة من السوائل والقيام بعملية الترحيل بشكل يومي,إضافة إلى التوعية الشاملة حتى تنظيف كافة عبارات السيول ، داعيا المواطنين عدم الرمي المخلفات في السوائل من اجل تلافي حدوث كارثة بيئية .

وتحدث سمير اسماعيل رئيس مبادرة خيرية ، ان السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين تفاعلوا مع مبادرة فاعل الخير من أجل التخفيف من معاناة المواطنين , مشيرآ إلى أن البرنامج يشمل رفع المخلفات من عبارات السيول بالمدينة واستمرار التوعية لبقاءها نظيفة .