استمرار أعمال النظافة لمشروع النقد مقابل العمل بالمكلا

نفذ كلا من مدير مشروع نظافة المكلا المهندس ايمن الحيقي، ولوجستي مشروع النقد مقابل العمل المهندس سالم ياسر بافرج، نزول ميداني الى منطقة الريان للاطلاع عن كثب على مستوى الانجاز المحقق في نظافة الشوارع.

وتأتي هذه الخطوة بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة وتنفيذ مؤسسة ائتلاف الخير ضمن مشروع النقد مقابل العمل بالشراكة مع مشروع نظافة المكلا.

حيث قاما الثنائي الهندسي بوضع خطوات مدروسة يجاهدون خلالها لإنتشال النفايات الموجودة على الخط العام لمنطقة الريان، والارتقاء بالنظافة والتحسين في شوارع مدينة المكلا.

وخلال النزول اشادا مدير مشروع نظافة المكلا ولوجستي مشروع النقد مقابل العمل بعمل عمال النظافة وجنود السعادة الذين اعطوا لشوارع الريان صورة جمالية ملموسة تعكس اثرها على جميع القادمين الى المكلا من المناطق الاخرى.