القاضي شاكر بنش ينفي وجود سجون سرّية في ساحل حضـرموت

بثّت قناة الغد المشرق مساء الجمعة الساعة 9:30بتوقيت اليمن حلقة من برنامج " عين على حضرموت " الذي يعدّه ويقدّمه الزميل عيدروس الخليفي .

ضيف الحلقة القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس النيابة العامة بساحل حضرموت نفى المزاعم التي يردّدها الإعلام الإخواني والحوثي وبعض المنظمات الدولية عن وجود سجون سرّية بساحل حضرموت .

وقال شاكر إن وضع مصلحة التأهيل والإصلاح ( السجن المركزي ) بالمكلا أفضل من أي وقت مضى من حيث ملائمة المبنى ونوعية الغذاء المقدم والرعاية لأصحاب الأمراض الدائمة حيث يوجد مركز صحي في المصلحة يقدّم الرعاية ويشرف على الوجبات الغذائية المقدّمة.

وتابع رئيس النيابة العامة بساحل حضرموت : نقوم دائما بزيارات تفقدية للمصلحة لأنّه من اختصاصات النيابة العامة الرقابة والتفتيش على السجون وما لمسناه يؤشر إلى أن الأمور تسير وفقا والنظام والقانون .

وأكّد شاكر ان النيابة العامة لم تتلقّ أي بلاغ من أي جهة او أفراد حول مزاعم السجون السريّة ، مؤكّدا إنه حتى المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب يقضون فترة العقوبة او الإحتجاز في السجن الرسمي .