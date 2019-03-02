تشييع جثمان المناضل الكبير علي صالح عباد مقبل في أبين

شبع اليوم السبت، في موكب جنائزي مهيب، وبحضور رسمي وشعبي كبير، فقيد الوطن والمناضل الكبير الأستاذ علي صالح عباد مقبل، نائب رئيس مجلس النواب السابق والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني السابق، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في مدينة الدرجاج بمحافظة أبين.

وتقدم مراسم التشييع محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، ونائب وزير الشؤون القانونية احمد عوض المحروق ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الأمير، ومدير امن محافظة ابين العميد الخضر علي النواب، وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية من محافظات ابين وعدن ولحج والضالع وعدد من المشايخ والأعيان، وجمع غفير من المواطنين.

ووري جثمان الفقيد الطاهر في مسقط رأسه بمدينة الدرجاج بمديرية خنفر محافظة ابين، وسط حزن عم رفاقه ومحبيه باعتباره من القادة الكبار الذين حملوا السلاح لمواجهة الاستعمار البريطاني مطلع الستينات بعد انضمامه لحركة القوميين العرب إلى جانب رفاقه وفي مقدمتهم الشهيد سالم ربيع علي.

وكانت ساحة العروض بمدينة خو رمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، قد شهدت الصلاة على جثمان المناضل الوطني الكبير علي صالح عباد مقبل، وسط حضور رسمي و جماهيري كبير، وبحضور محافظ ابين ابو بكر حسين سالم ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ووكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ووكيل وزارة الداخلية محمد مساعد وقادة المؤسسات الأمنية والعسكرية وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الأحزاب من محافظات عدن، ابين لحج والضالع .

ونوه المشيعون، بالمناقب القيادية والصفات الحميدة التي تمتع بها فقيد اليمن الكبير، ومسيرته النضالية والتاريخية المشرفة وما تركه من إرث تقتدي بها الأجيال في حب الوطن والنضال والعطاء والتضحية من اجله، سائلين المولى العلي القدير لفقيد الوطن المناضل علي صالح عباد مقبل الرحمة والمغفرة وان يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه والوطن اجمع الصبر والسلوان، و "انا لله وانا إليه راجعون".