انشقاقات جديدة تطال الإنقلابيين في إب.. ماذا حدث؟

قال مصدر محلي إن مدنيًا قُتل وأُصيب عدد من الحوثيين، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، باشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين حوثيين في مديرية مذيخرة جنوب غربي محافظة إب .

وذكر المصدر إن خلاف بدأ بين عدد من المسلحين الحوثيين حول ملكية مزرعة قات، تطور بينهم إلى إطلاق نار، في مسجد بمنطقة الضباري بعزلة حليان في المديرية.

وأدى إطلاق النار بين الحوثيين إلى مقتل أحد المدنيين في المسجد، وإصابة خمسة من المسلحين الحوثيين.

ووفق المصدر فإن القتيل هو قائد بن أحمد بن غانم، والجرحى الحوثيين هم صالح حمود ومصطفى بن هزاع ونجل محمد أحمد هزاع ونجل على بن حمود بن هزاع.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة من جماعة الحوثيين بمنطقة مفرق رهيش بين مديريتي المخادر والقفر شمالي محافظة إب، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي الآونة الأخيرة تصاعد النزاع بين المسلحين الحوثيين في عدد من محافظات البلاد الخاضعة لسيطرتهم، ويعود ذلك إلى الخلافات التي يكون سببها تقاسم النفوذ وجبي الأموال من اليمنيين.