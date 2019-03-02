الحوثي يتلاعب بكشوفات المعلمين للاستيلاء على منحة اليونسيف

قال معلمون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية من تلاعب الحوثيين بالمنحة المقدمة من السعودية عبر منظمة اليونيسيف كحافز للمعلمين المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عامين.

وقال معلمون في محافظة ذمار إنهم حرموا من هذا الحافز رغم أنهم معلمون قدامى وتفاجأوا بأن أسماءهم تم إسقاطها من كشوفات الحوافز بينما شملت أسماء جديدة ضمهم مسؤولون حوثيون كبدلاء للمعلمين الذين غادروا مناطقهم أو ذهبوا للبحث عن أعمال توفر لعائلاتهم لقمة العيش بعد انقطاع الرواتب.

وقدمت الامارات والسعودية منحة مالية للمعلمين عبر منظمة اليونسيف ينتظر صرفها قريبا.

ومن جانب آخر، لقي عنصرين من جماعة الحوثي مصرعهما وجرح آخرون، جراء انفجار لغم أرضي زرعته الجماعة في وقت سابق، غربي محافظة تعز.

جاء ذلك بعد وصل تعزيزات جديدة من عناصر الميليشيا، يوم الخميس الماضي، إلى تبة الجبيرية بمنطقة العنيين مديرية جبل حبشي غربي تعز.

المصادر أكدت أن عناصر الميليشيا الحوثية التي قدمت إلى منطقة “العنيين” لم تكن لديها معلومات بخريطة الألغام التي زرعها الانقلابيون من قبل، ما أدى إلى مقتلهم بانفجار عدد من الألغام.