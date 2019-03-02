منطقة الصداره وضواحيها تحتفل بمناسبة افتتاح مشروع مياه الصداره الكبرئ

اربعة عشر عام من معاناة ابناء الصداره من عدم توفر مياه الشرب النقيه بعد ان كان حلم يراود الاهالي اصبح اليوم حقيقه بعد جهود بذلت ومتابعاة حثيثه من قبل السلطه المحليه يحتفل اليوم والفرحه تكسوا وجوه الصغير والكببر شيوخ ونساء واطفال المنطقه وفي مهرجان احتفالي كبير بمناسبة الافتتاح الرسمي لمشروع مياه الصداره الكبرئ.

حضرالافتتاح الاخ المحامي انور الشادلي مدير عام مديرية حجر والمهندس زاهر باخوار مدير عام مياه الريف والمهندس وهيب غانم مدير عام الموسسه العامه للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت الذي قاما بقص شريط الافتتاح الرسمي للمشروع بعد ان حضراء الحفل الجماهيري الخطابي الذي اقيم في مقر نادي الصداره الرياضي بهذه المناسبه .

حيث القئ الاخ المحامي انور الشادلي مدير عام المديريه كلمة نقل خلال تحيات وتهاني سيادة اللواا فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت لابناء الصداره مهنيهم بهذا الانجار مرحبا بالاخوه مدراء عموم مياه الريف والموسسه العامه للمياه والصرف الصحي و الحاضرين من مدراء المكاتب التنفبذيه بالمديريه والشخصيات الاجتماعيه والاعيان مستعرضا مراحل المشروع منذو بدء العمل حتئ يومنا هذا شاكرا كل من ساهم في صنع هذا الانجاز الكببرداعيا الاخوه المواطنين للحفاظ ع المشروع لضمان انجاحه مبديا استعداد السلطه المحليه للاستمرار في عملية المتابعه والاشراف المباشر وتذليل اي صعوبات تعترض عمل اللجنه الاهليه مبشرآ ابناء الصداره بتوجيهات الاخ المحافظ باعتماد سفلتت طريق الصداره ذلك المشروع الحيوي الهام كما اعلن المدير العام عن منح درع المديريه لكلا من منظمة اليونسف ومدير عام مياه الريف بالمحافظه نظيرا مابذلوه من جهودفي تقديم عدد من المشاريع للمديريه

كما القئ الاخ المهندس وهيب غانم مدير عام الموسسه العامه للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت عبر عن شكره وتقديره للسلطه المحليه بالمديريه ممثله بالمحامي انور الشادلي ومدير مياه الريف على مابذل من جهد في انجاز هذا المشروع معربا عن ارتياحه واعجابه لماشاهده من عمل ووسط تصفيقآ حار كاد ان لايتوقف من الحاضرون اعلن المهندس وهيب عن استعداد الموسسه لاستلام هذا المشروع وادارته بعدان يتم عمل الدراسات الفنيه وآ لاداريه لذلك بنا علئ طلب والحاح اخي المحامي انور الشادلي وبتوجيهات وتكليف الاخ المحافظ موكدا ان الموسسه تنوي التدخل لظم عدد من مشاريع المياه بالمديرية خدمآ لاهالينا في حجر

كما القئ الاخ المهندس زاهر باخوار مدير عام مياه الريف المهندس المشرف ع المشروع استعراض امام الحاضرون مكونات المشروع وفترة تنفيذه والصعوبات الذي واجهة عملية التنفيذ مطالب الاهالي بالحفاظ واغتنام الفرصه كونها لن تكرر مرة اخرئ بعد ذلك

كما القئ رئيس لجنة المشروع الاستاذ سالم باغديل في بداية الحفل كلمه عن الاهالي رحب بالحاضرين من مدراء عموم ومدراء المكاتب التنفبذيه بالمديريه والشخصيات الاجتماعيه والاعيان والحاضرون جميعا شاكرا كل من ساهم وبذل جهد في تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر من اهم المشاريع الذي تشهدها المنطقه كما تم في نهاية الحفل تكريم مدراء العموم من قبل لجنة المشروع حيث ان

مشروع مياه الصداره يستفيد منه اكثر من سته الف نسمه نفذ من قبل منظمة اليونسف بتمويل مركز الملك سلمان ودعم دولة الامارات العربيه المتحده واشراف الاداره العامه لمياه الريف

وعقب ذلك قام الاخ مدير عام المديريه ومدير عام مياه الريف باطلاع المهندس وهيب غانم علئ مكونات المشروع من خلال جوله استطلاعيه لمصدر مياه المشروع واماكن الضخ وخزنات المياه والخطوط الرئيسيه

حضر حفل الافتتاح كلا من الرايد فريد محمد باراس مدير امن المديريه والعقيد قاسم ثابت قايد كتيبة الشديد لوا بارشيد والاستاذ الحسن باجريدي مدير مكتب التربيه والتعليم بالمديريه والعبد باعود مدير مشروع مياه ميفع والاستاذ سعيد بادبيس رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي وعبدالخالف عبدالمانع مدير موسسة حجر التنمويه وعدد من الشخصيات والاعيان وجمع خغير من المواطنين