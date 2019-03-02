22 جريح يغادرون إلى القاهرة لإستكمال علاجهم

غادر ٢٢ جريح من أفراد المقاومة الشعبية اليوم السبت، مطار عدن الدولي لاستكمال علاجهم في جمهورية مصر العربية .

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى علوي النوبة، أن مغادرة الجرحى للعلاج تأتي بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بضرورة متابعة علاج الجرحى والاهتمام بهم وذلك تقديراً للتضحيات الجسيمة التي سطروها دفاعا عن الوطن من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا .

واكد أن هناك انه سيتم تسفير دفعات أخرى من الجرحى إلى الهند ومصر .. معبرا عن شكره وتقديره لقيادات رئاسة الاركان ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية وقيادة مطار عدن الدولي على ما يبذلوه من جهد ورعاية تجاه الجرحى نظير ماقدموه من تضحيات.