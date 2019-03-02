التحالف يقصف بسبع غارات نقاط التحشيد وعربات نقل الذخائر بحجور حجة

استهدف طيران التحالف العربي،اليوم السبت، مواقع المليشيات الحوثية في محيط حجور بمحافظة حجة، شمال غرب البلاد. وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شن 7 غارات جوية استهدفت نقاط التجمع والتحشيد للمليشيات الحوثية الانقلابية الإيرانية وعربات نقل الذخائر والمؤن في حجور. وكانت مليشيا الحوثي قطعت خدمة الاتصالات والانترنت على مديرية كشر من فجر أمس. وكان القيادي الحوثي علي المرتضى أحد قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية بوزارة ‎الدفاع أحد أعضاء اللجنة المختصة بالتجنيد المقرب من أبو علي الحاكم تم أسره على أيادي أفراد المقاومة في حجور وأسر آخرين.

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