نائب الرئيس يطلع على إنتصارات الجيش في محور علب بصعدة

إطلع نائب رئيس الجمهورية، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق، علي محسن الأحمر، اليوم السبت، على إنتصارات الجيش الوطني في جبهة علب بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقالت وكالة سبأ الرسمية، أن نائب الرئيس، أجرى اتصالاً هاتفياً بالعميد ياسر مجلي قائد محور علب قائد اللواء ٦٣ للاطلاع على المستجدات والانتصارات التي يحققها الأبطال في المحور المرابط بمحافظة صعدة.

واستمع نائب الرئيس إلى تفاصيل عن سير العمليات القتالية وما يسطره أبطال الجيش من ملاحم خالدة في سبيل دحر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مشيداً بتضحيات المقاتلين الأبطال واستبسالهم في وجه أعداء الوطن والجمهورية.

كما عبر عن بالغ الشكر والتقدير للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم الأخوي الذي شمل مختلف المجالات.

وأكد نائب الرئيس خلال الاتصال اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره للتضحيات التي يقدمها الأبطال، منوهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود واستكمال الخطط والتحلي بالصبر والعزيمة.

من جانبه أشار العميد مجلي إلى ما يتحلى به المقاتلون من معنويات قتالية وعزائم عالية في تحقيق التقدم الميداني واستكمال تحرير المحافظة، معبراً عن التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.