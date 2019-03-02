حزب الإصلاح بتعـز يعرقل تنفيذ أمر قبض قهري بحق غزوان المخلافي

سلمت نيابة استئناف المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن السلطات بتعز أمرا بالقبض على المدعو غزوان المخلافي أحد قيادات المليشيات المسلحة في محافظة تعز.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تضمنت التوجيهات أمر إحضار قهري للمدعو غزوان المخلافي وتجهيز واعداد ملفات جمع استدلالات وإحالتها للنيابة الجزائية في عدن للتصرف وفقاً للشرع والقانون.

وجاءت التوجيهات القهرية التي صدرت منقبل نيابة استئناف المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن تحت بند قضايا جسيمة تمس أمن الدولة والمجتمع والإقتصاد.

وطبقا للمصادر، تم تسليم الأوامر للجهات المعنية في تعز منذ أكثرمن أسبوع ، وحتى اليوم لم يتم التنفيذ من قبل المعنيين واحترام القانون بإحالة من يعبثونبأمن هذه المدينة للعدالة.

وكشفت مصادر خاصة أن العميد عبده فرحان الشهير بسالم والذي يشغل مستشار قائد محور تعز رفض القبض على غزوان أو تسليمه للنيابة الجزائية ووجه المؤسسة الأمنية التي تخضع بعدم القبض أوالتعرض لـ غزوان بأي شيء .

ويرى مراقبون ان حقيقة التستر على المجرمين والعابثين من قبل نافذين من حزب الإصلاح الإخواني بأنهم المستفيد الأول من حالة الانفلات الامني بل الضالعين في استمراريتها.