تعرف على آخر التطورات بجبهات الحشاء في الضالع

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، بأن الجيش كسر هجوما حوثيا على تبة الجفينة وقصفت المليشيات سردود بالأحذوف الاهلة بالسكان. وقالت مصادر ميدانية إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا جراء كسر قوات الجيش والمقاومة لهجوم حوثي غرب الضالع. وأحبطت القوات الحكومية ورجال القبائل هجوماً على تبة الجفينة بجبهة الحشاء وكبدت المليشيا خسائر كبيرة. وخاض أبطال الجيش معارك عنيفة ضد عناصر المليشيا، بالأسلحة المتوسطة في محيط تبة الجفينة استمرت لساعات. وقصفت مليشيا الحوثي من اماكن تمركزها خلف الطاحون بالاسحلة الثقلية قرية سردود الاهلة بالسكان بجبل الاحذوف .

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