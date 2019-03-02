منظمة التعاون تجدد التزامها بالحفاظ على وحدة اليمن رفضها التدخل بشؤونه

جدد وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الشرعية الدستورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن .

جاء ذلك في البيان الصادر عن ختام أعمال الدورة ال٤٦ للمجلس الوزاري للمنظمة الذي اختتمت اعماله اليوم السبت ،في العاصمة الامارتية ابوظبي ، بحضور وفد بلادنا برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني وعضوية مندوب بلادنا لدى المنظمة السفير شائع محسن الزنداني، وسفير بلادنا لدى دولة الإمارات السفير فهد المنهالي وعضو مكتب وزير الخارجية، المستشار احمد الشرعبي .

وأكد البيان ان الحل السياسي في اليمن هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وخاصة قرار مجلس الامن 2216 .

وجدد الوزراء في اعلان أبوظبي الذي صدر عن المؤتمر الدعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن،مؤكدين أن دخول قوات التحالف إلى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وبتأييد قرار مجلس الأمن رقم ( 2216 ) .

كما دان الوزراء كافة الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني.

واستنكر الوزراء بشدة استمرار تعنت ورفض الميليشيا الانقلابية لجهود السلام في اليمن والمتمثلة في فرض العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيداً من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد.