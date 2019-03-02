الصندوق الاجتماعي بالمكلا يسلم مشروعين للمستفيدين في مديريتي الضليعة ويبعث

سلم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا اليوم ،مشروعين في مديريتي الضليعة ويبعث بمحافظة حضرموت ضمن مشروع برنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذه الصندوق.

وأوضح مدير الصندوق المهندس محمد الديلمي بأن المشروع الذي تم تسليمه في مديرية الضليعة تمثل في تأهيل أراضي زراعية وصيانة مصادر المياة والطرق لقرية السبخة والقرى المجاورة لها، بكلفة إجمالية بلغت 56,730,060 ريالا بتمويل من منحة البنك الدولي الإضافية والطارئة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واشار الى أن المشروع الذي تم تسليمه في مديرية يبعث تمثل في تأهيل وصيانة القناة الزراعية لقرية قارة باربيد، بكلفة إجمالية بلغت 36,911,906,30 ريالا بتمويل من منحة البنك الدولي الإضافية والطارئة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه اشار ضابط المشروعين المهندس سالم سعيد فلوقة، بأن مشروع مديرية الضليعة تم فيه ترميم 4 برك مكشوفة "كرفان"، وتحسين وحماية طرق بطول 0,9 كيلو متر ، واستصلاح 15 هكتارا من الأراضي الزراعية، وصيانة قنوات رئ بطول 2000 مترا طوليا، وأن مشروع مديرية يبعث تم فيه صيانة قنوات رئ بطول2,300 مترا طوليا.

كما أكد مسؤول برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق عبدالله شيخ باهارون، بأن برنامج النقد مقابل العمل ينفذه الصندوق عن طريق الأشغال كثيفة العمالة للتخفيف من معاناة الفقراء المتأثرين بالأزمة الغذائية بإتباع مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن البرنامج يهدف لخلق فرص عمل مؤقتة لتلك الأسر واستثمارها في تنفيذ مشاريع لخدمة مجتمعاتهم.

وأوضح مسؤول برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بأن 3 قرى استفادت من مشروع مديرية الضليعة، و286 عاملا، و230 أسرة، فيما استفادت قرية واحدة من مشروع مديرية يبعث، و100 عامل، 89 أسرة.