شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تفاجئ الجميع وتعلن عن هذا الخبر .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثيين، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف بقيادة السعودية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم المليشيا الحوثية إن "مقاتلي الجماعة أسقطوا الطائرة الاستطلاعية ".



ولم تورد "المسيرة" تفاصيل أخرى عن عملية إسقاط الطائرة. وتزعم المليشيا باسقاط طائرات استطلاعية بين الفينة والاخرى لتمارس حربا نفسية لتدفع بمليشياتها إلى التهلكة. ولم يتسنى لنا التاكد من صحة هذا الخبر حتي الان

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