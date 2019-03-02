شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة القيادية المؤتمرية "فائقة السيد" في احد مستشفيات صنعاء (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت وسائل اعلامية يمنية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان القيادية المؤتمرية فائقة السيد قد لاحقت حتفها اليوم في صنعاء. وكشفت مصادر مؤتمرية مقربة من القيادية "السيد"إن لاصحة من الانباء المتناقله وإن "السيد" في اتم الصحة والعافية بعد إجرائها عملية جراحية ناجحه قبل ايام وتتماثل الان بالشفاء على اثر تعرضها في وقت سابق لوعكه صحية.

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